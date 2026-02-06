Γκλάσνερ: «Δεν ήταν έκπληξη ότι ο Ματετά κόπηκε στα ιατρικά της Μίλαν»

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Γκλάσνερ, αναφέρθηκε στον τραυματισμό που ανέτρεψε τη μεταγραφή του Ματετά στη Μίλαν και στις πιθανές επιπτώσεις για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά ήθελε να αποχωρήσει από την Κρίσταλ Πάλας και ενώ ήταν κοντά στο να υπογράψει στη Μίλαν αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ, στην εκπνοή της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η διαδικασία τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο του παίκτη και εξέλιξη αυτή «ναυάγησε», όχι μόνο τη μεταγραφή στους Ροσονέρι, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Ο 28χρονος Γάλλος αντιμετώπιζε πρόβλημα στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια όλου του πρώτου μισού της σεζόν. Ο προπονητής, Όλιβερ Γκλάσνερ δήλωσε πως δεν εξεπλάγη από αυτή την εξέλιξη και πρόσθεσε πως ίσως ο ποδοσφαιριστής να οδηγηθεί σε χειρουργείο: «Ξέραμε και εκείνος ήξερε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος. Πάραυτα πήραμε ένα μεγαλύτερο ρίσκο, γι’ αυτό και μπορούσε να αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια, αλλά τον ξεκουράσαμε σε κάποια παιχνίδια και σε ορισμένες προπονήσεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για κανέναν ότι θα μπορούσε να αποτύχει στην ιατρική εξέταση».

Σχετικά με το χειρουργείο ο Γκλάσνερ τόνισε: «Υπάρχουν δύο τρόποι, ή να το διαχειριστούμε όπως κάναμε μέχρι τώρα, μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο ονειρεύεται να αγωνιστεί ή να υποβληθεί σε χειρουργείο. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις, μπορεί δύο μήνες, τρεις μήνες ή έξι έως εννέα. Υπάρχουν πολλές γνώμες, αλλά το θέμα είναι να κάνουμε το σωστό, και θα αποφασίσουμε την επόμενη εβδομάδα».