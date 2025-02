Αμορίμ για το γκολ πρόκρισης του Μαγκουάιρ: «Ήταν οφσάιντ, δεν έπρεπε να μετρήσει»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας χάρη στο γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ που σημειώθηκε από θέση οφσάιντ, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να παραδέχεται πως δεν έπρεπε να μετρήσει.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αγγλία το γκολ που πέτυχε ο Χάρι Μαγκουάιρ στις καθυστερήσεις του ματς κόντρα στη Λέστερ, το οποίο χάρισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την πρόκριση στους «16» του FA Cup.

Ο Άγγλος στόπερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπρούνο Φερνάντες. Ωστόσο, είναι εμφανές από το replay πως ξεκίνησε από θέση οφσάιντ, κάτι που δεν είδε ποτέ ο επόπτης και σε συνδυασμό με την απουσία του VAR στην εν λόγω φάση του θεσμού, το γκολ μέτρησε κανονικά προκαλώντας οργή στις τάξεις των Αλεπούδων.

Όπως είναι λογικό η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το ματς είχε μία και... βασική ερώτηση, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και να παραδέχεται την παράβαση:

«Ήμασταν τυχεροί. Το γκολ ήταν οφσάιντ. Έπρεπε να υπήρχε VAR για να αλλάξει την απόφαση. Είναι πολύ σκληρό για την αντίπαλη ομάδα και τον Ρουντ (σ.σ. Φαν Νίστελροϊ) να χάνεις ένα παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό με γκολ που είναι οφσάιντ. Η εμφάνισή μας ήταν κακή αλλά δείξαμε μέταλλο στο δεύτερο μέρος».

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός προκάτοχος του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό και την απογοήτευση μετά από μια τέτοια καταδικαστική για την ομάδα του φάση, επικαλούμενος μάλιστα την περιβόητη... Fergie time: τη θεωρία των Άγγλων οπαδών από τα χρόνια του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σύμφωνα με την οποία ο διαιτητής έδινε περισσότερο χρόνο από τις αρχικές καθυστερήσεις στα παιχνίδια που οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονταν πίσω στο σκορ!

«Σήμερα δεν χάσαμε στη Fergie Time, αλλά στην... offside time. Είναι δύσκολο να το διαχειριστώ γιατί η ομάδα έχασε ξεκάθαρα από ένα λάθος. Δεν είναι καν θέμα του VAR, δεν πρόκειται για μερικά χιλιοστά. Είναι μισό μέτρο μπροστά ο Μαγκουάιρ, είναι πεντακάθαρο».



