Οι παίκτες της Κόβεντρι άγγιξαν το απόλυτο θαύμα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ο Άντονι - σε μια κίνηση που δεν τον τιμά - αποφάσισε να τούς «συγχαρεί» με ένα προκλητικότατο «Δεν σας ακούω».

«Money can't buy class» ή αλλιώς «Η κλάση δεν αγοράζεται» λένε στην Αγγλία και ο Άντονι φρόντισε να επιβεβαιώσει αυτό το ρητό. Το καλοκαίρι του 2022 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - μετά από την επιμονή του Τεν Χαγκ - αποφάσισε να δαπανήσει 95 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Βραζιλιάνο.

Έκτοτε, ο Άντονι δεν έχει καν πλησιάσει στην απόσβεση των χρημάτων της μεταγραφής του και φροντίζει συχνά να προβληματίζει - εκτός από τα όσα δεν κάνει στο γήπεδο - και με όσα κάνει εκτός παιχνιδιού. Ακόμη ένα τρανό παράδειγμα η - επιεικώς - άστοχη αντίδραση και χειρονομία του προς τους παίκτες της Κόβεντρι μετά τη λήξη του ημιτελικού του FA Cup.

Οι Σίνγκερς - των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται λίγο πάνω από τα 50 εκατομμύρια, σχεδόν τα μισά της μεταγραφής του Άντονι δηλαδή - άγγιξαν το απόλυτο θαύμα απέναντι στους Κόκκινους Διαβόλους. Επέστρεψαν από το εις βάρος τους 3-0, ισοφάρισαν σε 3-3, φλέρταραν με την ανατροπή, αλλά παρά την ηρωική τους εμφάνισης αποκλείστηκαν στη διαδικασία των πέναλτι.

We don’t make it easy for ourselves 😅🔴 pic.twitter.com/4V6h2oFQG5