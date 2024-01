Ξέφυγε για τα καλά η κατάσταση στο τρένο του γυρισμού από το «Έτιχαντ» μεταξύ οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι και Χάντερσφιλντ.

Απίθανο σκηνικό στην Αγγλία! Το απόγευμα της Μάντσεστερ Σίτι κύλησε με μπόλικη ηρεμία αφού η ομάδα του Γκουαρδιόλα διέλυσε τη Χάντερσφιλντ με 5-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του FA Cup. Το ίδιο ωστόσο δεν μπορεί να ειπωθεί και για το τρένο του γυρισμού. Σε αυτό βρέθηκαν οπαδοί και των δύο ομάδων, οι οποίοι συγκρούστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια! Τα... μπουκέτα έδωσαν και πήραν και ορισμένοι οπαδοί των Πολιτών φάνηκαν να τραυματίζονται και να αιμορραγούν.

Huddersfield vs city fans after the game pic.twitter.com/HvqYnLY7dH