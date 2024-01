Χωρίς τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ θα παραταχθεί η Λίβερπουλ στο «Έμιρεϊτς» για τον τρίτο γύρο του FA Cup απέναντι στην Άρσεναλ.

Με μια ακόμη ηχηρή απουσία θα παραταχθεί η Λίβερπουλ στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην Άρσεναλ για τον τρίτο γύρο του FA Cup. Πέρα από τον Μο Σαλάχ ο οποίος θα απουσιάσει για ένα σημαντικό διάστημα λόγω της παρουσίας του στο Copa Africa, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα έχει στη διάθεση του ούτε τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ.

Ο Ούγγρος χαφ υπέστη έναν μυϊκό τραυματισμό στην τελευταία αναμέτρηση των «κόκκινων» απέναντι στη Νιούκαστλ και σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα θα χάσει το μεγάλο ντέρμπι του Κυπέλλου με τους «κανονιέρηδες».

Ο Σόμποσλαϊ δεν αντιμετωπίζει σοβαρή ζημιά ωστόσο στη Λίβερπουλ δεν θέλουν να ρισκάρουν και έτσι ο Κλοπ έχει ήδη αποφασίσει να τον αφήσει εκτός από τη μάχη με την Άρσεναλ. Αμφίβολη επίσης κρίνεται η συμμετοχή του και στο παιχνίδι με τη Φούλαμ για τα ημιτελικά του Carabao Cup, με τον Ούγγρο να «τρέχει» για να προλάβει την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ για την Premier League.

"No chance for Sunday. Not then for Wednesday” ❌



Jurgen Klopp confirms Liverpool midfielder Dominik Szoboszlai has suffered a hamstring injury 👇pic.twitter.com/emygs7ilKA