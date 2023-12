Η κλήρωση για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας δεν απογοήτευσε, με το ζευγάρι Άρσεναλ - Λίβερπουλ να ξεχωρίζει ως το μεγάλο ντέρμπι. Στα μαλακά Σίτι, Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Κέφια είχε η κληρωτίδα για τον τρίτο γύρο του FA Cup! Ακόμα κι αν 64 ομάδες είναι ζωντανές στη διοργάνωση και οι πιθανότητες για ντέρμπι ήταν ελάχιστες, τελικά η κλήρωση έκανε τα... μαγικά της και χάρισε στο ουδέτερο μάτι σούπερ αναμέτρηση μεταξύ Άρσεναλ και Λίβερπουλ!

Με περισσότερα χαμόγελα βέβαια ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από το Big-6, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί τη Χάντερσφιλντ, η Τσέλσι την Πρέστον Νορθ Εντ, ενώ η Γιουνάιτεντ θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Γούιγκαν.

Αντίπαλο από την Premier League πέτυχε η Τότεναμ που θα αντιμετωπίσει τη Μπέρνλι, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα τεθεί αντιμέτωπη στον επόμενο γύρο με τον νικητή του Μπλάκπουλ - Φόρεστ Γκριν Ρόβερς.

Όπως έγινε γνωστό η διεξαγωγή των αγώνων θα διεξαχθεί το διάστημα 6-7 Ιανουαρίου, με τους νικητές να σφραγίζουν το εισιτήριο για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

The 2023-24 #EmiratesFACup third round draw has been made! 🤩



Which tie are you most excited for? 👀 pic.twitter.com/YX05vTB19R