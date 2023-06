Ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που στον τελικό του FA Cup φορούσε μια φανέλα που προσέβαλε τη μνήμη των θυμάτων του Χίλσμπορο συνελήφθη από τις αγγλικές Αρχές.

«Not Enough» και το νούμερο 97 έγραφε η φανέλα ενός οπαδού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έδωσε το «παρών» στον τελικό του FA Cup.

Η φωτογραφία με το βλάσφημο μήνυμα, που προσέβαλε τη μνήμη των 97 θυμάτων του Χίλσμπορο, θεωρώντας τους νεκρούς από την τραγωδία οπαδούς της Λίβερπουλ «όχι αρκετούς», εξόργισε χιλιάδες φιλάθλους στα social media.

#ARREST | We are aware of this and have worked proactively with officials at @wembleystadium to identify the individual.



He has been arrested on suspicion of a public order offence and taken into custody. https://t.co/PNVzEhKzgZ