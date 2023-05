Με άνδρες ασφαλείας που θα μπορούν να... τρέξουν θα στελεχωθεί το «Γουέμπλεϊ» στον τελικό του FA Cup ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Γιουνάιτεντ προκειμένου να αντμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ενδεχόμενες οπαδικές εισβολές.

Τα μέτρα της φαίνεται πως είναι έτοιμη να λάβει η αγγλική ομοσπονδία, ούτως ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ροή του επερχόμενου τελικού FA Cup μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και Γιουνάιτεντ (03/06).

Έτσι, όπως αναφέρει η Daily Mail το «Γουέμπλεϊ» αναμένεται να στελεχώσουν όχι οι συνηθισμένοι άνδρες ασφαλείας αλλά σεκιούριτι-σπρίντερ, ικανοί δηλαδή να τρέξουν γρήγορα και να σταματήσουν κάποια πιθανή εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η απόφαση αυτή πάρθηκε υπό τον φόβο έντονων διαμαρτυριών, σε μια περίοδο στο Νησί όπου πολλοί ακτιβιστές έχουν διακόψει αρκετά μεγάλα γεγονότα, θέλοντας να περάσουν διάφορα μηνύματα.

