Ο Βουτ Βέγκχορστ χαμογέλασε και έδωσε ένα φιλί στην μπάλα του αγώνα, πριν τη δώσει στον Σόλι Μαρτς που άστοχησε στο πέναλτι με τη Γιουνάιτεντ να παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του FA Cup.

Ο Βουτ Βέγκχορστ μπορεί να «υπέγραψε» τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Μπράιτον στον ημιτελικό του FA Cup, καθώς φίλησε την μπάλα του αγώνα πριν ο Σόλι Μαρτς αστοχήσει από το σημείο του πέναλτι! Αφού ευστόχησε στο δικό του πέναλτι, το 12ο στη διαδικασία των πέναλτι, ο Ολλανδός διεθνής επιθετικός φίλησε την μπάλα πριν την παραδώσει στον επιθετικό της Μπράιτον.

Η προσπάθεια του Ολλανδού να «χαλάσει» το κεφάλι του αντιπάλου του συνεχίστηκε, καθώς ο Μαρτς τράβηξε την μπάλα από τα χέρια του, με τον Βεγκχορστ να την ξαναφιλάει και να χαμογελάει. Στη συνέχεια ο Μαρτς πήγε να εκτελέσει το πέναλτι που τελικά απέβη μοιραίο για την Μπράιτον που αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.Ο Μαρτς έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχασε πέναλτι στη νευρική διαδικασία, καθώς ο Βίκτορ Λίντελοφ στη συνέχεια έστειλε την προσπάθειά του στην πάνω γωνία για να σφραγίσει την πρόκριση της Γιουνάιτεντ στον τελικό.

Δείτε το βίντεο:

Was this the moment that decided the United v Brighton FA Cup Semifinal?



Wout Weghorst scored his kick, then got the ball and handed it over to Brighton’s Solly March with his own “kiss of death”.



March proceeded to deliver the only miss in the shootout.



Here the details:

