Ένας οπαδός «συνελήφθη» να κουρεύεται στη θέση του μέσα στο στάδιο Γουέμπλεϊ κατά τη διάρκεια του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον.

Γιουνάιτεντ και Μπράιτον πάλεψαν μια θέση στον τελικό του FA Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, σε μια καυτή «μάχη» που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον ως το τέλος για όλους ή... σχεδόν όλους καθώς στις κερκίδες του σταδίου εντοπίστηκε φίλαθλος να κουρεύεται ενώ ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη! Οι οπαδοί έσπευσαν να σχολιάσουν το γεγονός καθώς οι εικόνες, όπως ήταν αναμενόμενο, έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδού:

