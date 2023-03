Αφού πέτυχε άλλα τρία γκολ για τη Μάντσεστερ Σίτι στη νίκη της ομάδας του με 6-0 επί της Μπέρνλι στα προημιτελικά του FA Cup ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ήθελε να πάρει την μπάλα του αγώνα σπίτι του και την προσέφερε στον Γκρίλις!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έδωσε μια ακόμα παράσταση το βράδυ του Σαββάτου με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Νορβηγός «killer» έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα με 2-0 μέσα στα πρώτα 35 λεπτά της αναμέτρησης. Ένα τρίτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο διασφάλισε ότι ο Κομπανί θα θέλει να ξεχάσει άμεσα στην επιστροφή του στο «Έτιχαντ».

Ωστόσο, αυτό που έκανε τους περισσότερους οπαδούς να μιλούν μετά το παιχνίδι ήταν μια αλληλεπίδραση μεταξύ του Χάαλαντ και του στενού του φίλου Τζακ Γκρίλις. Όπως φαίνεται στο κλιπ που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου αφού ο ρέφερι δίνει στον Νορβηγό την μπάλα του αγώνα, ο 22χρονος κατευθύνεται προς τον Άγγλο με την μπάλα στο χέρι - και του την δίνει. Το ζευγάρι φαίνεται να γελάει, με τον πρώην παίκτη της Βίλα να μην ξέρει τι να κάνει με το νέο του έπαθλο, πριν τελικά την πετάξει πίσω στον Χάαλαντ.

Δείτε το:

Erling Haaland has got that many match balls from hat-tricks this season that he’s now trying to give them away! 😭😂 @JackGrealish @ErlingHaaland pic.twitter.com/f8eO0V5uAS