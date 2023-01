Με την πρόκριση της Άκρινγκτον επί της Μπόρχαμ Γουντ στην παράταση (1-0) ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση του FA Cup. Tα ζευγάρια για τους «32» του τουρνουά.

Η Άκρινγκτον είναι η ομάδα που πήρε το 32ο και τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση του FA Cup. Στο δεύτερο μεταξύ τους ματς η ομάδα της League One νίκησε την κατά δυο κατηγορίες κατώτερη (National League) Μπόρχαμ Γουντ με 1-0 στην παράταση χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λι στο 97΄και προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης, όπου την περίμενε η Λιντς, η οποία απέκλεισε την Κάρντιφ.

Από τα ζευγάρια ξεχωρίζει το ντέρμπι των βασικών διεκδικητών της Premier League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, όπως και η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την ανταγωνιστική Μπράιτον.

