O Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ για την «νοκ άουτ» εκτός έδρας αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Γουλβς για την τρίτη φάση του FA Cup.

Η Λίβερπουλ αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 στο ματς με τη Γουλβς στο «Άνφιλντ» για την τρίτη φάση του FA Cup και η πρόκριση θα κριθεί απόψε (17/1, 21:45) στο «Μολινό». Ο Γιούργκεν Κλοπ, όπως αναμενόταν προχώρησε σε ροτέισον, καθώς άλλαξε τα 8/11 σε σχέση με τους βασικούς του στην ήττα από τη Μπράιτον.

Ο Γερμανός τεχνικός δίνει για ακόμα μια φορά φανέλα βασικού στον Κώστα Τσιμίκα. Ο Greek Scouser θα φτάσει τις 19 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν με τους Reds, εκ των οποίων στις έντεκα ήταν στο αρχικό σχήμα του Γιούργκεν Κλοπ και μέχρι στιγμής μετράει πέντε ασίστ. O διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ θα βρει απέναντι του τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Ζοσέ Σα.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ (4-3-3): Κέλεχερ - Μίλνερ, Γκόμες, Κονατέ, Τσιμίκας - Μπαΐτσετιτς , Τιάγκο, Κεϊτά- Έλιοτ, Χάκπο, Καρβάλιο

Η ενδεκάδα της Γουλβς (4-3-3): Σα – Λεμπικισά, Κόλινς, Τότε, Γιόνι – Χοτζ, Νέβες, Μουτίνιο – Τραορέ, Αΐτ-Νορυί, Χιμένες

