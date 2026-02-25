Ο Κέρκεζ αποκάλυψε την απίστευτη συλλογή από τρόπαια του Σαλάχ στο πολυτελές σπίτι του.

Ο Κέρκεζ επισκέφτηκε το σπίτι του Σαλάχ και μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία με την εντυπωσιακή συλλογή από τρόπαια του Αιγυπτίου, που σίγουρα σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

Στη φωτογραφία, ξεχωρίζει στο κέντρο ένα αντίγραφο από το τρόπαιο του Champions League. Γύρω από την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, υπάρχουν πολλά άλλα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των Premier League Player of the Match και Player of the Month, καθώς και άλλα σημαντικά τρόπαια και διακρίσεις που έχει στην τεράστια καριέρα του.

Η γυάλινη τροπαιοθήκη του Σαλάχ είναι αρκετά εκθαμβωτική και ο συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ δεν μπορούσε να μην την θαυμάσει. Ο 33χρονος Αιγύπτιος έχει κατακτήσει αρκετά σημαντικά τρόπαια στα εννέα του χρόνια με τους Reds, μεταξύ άλλων, δύο πρωταθλήματα, ένα Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το FA Cup και πολλές ατομικές διακρίσεις.