Στο αρχικό σχήμα της Μπρέντφορντ για το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ βρίσκεται ο Θωμάς Στρακόσα.

Την δεύτερη του συμμετοχή με τη φανέλα της Μπρέντφορντ πραγματοποίησε ο Θωμάς Στρακόσα στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τη Γουέστ Χαμ για το FA Cup.

Ο Ελληνοαλβανός πορτιέρε ήταν βασικός στα πλάνα του προπονητή του Τόμας Φρανκ για το συγκεκριμένο ματς και χρησιμοποιείται για δεύτερη φορά από τη μέρα που αποκτήθηκε από τον αγγλικό σύλλογο.

Να θυμίσουμε πως δεν έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Premier League καθώς η πρώτη του εμφάνιση έγινε για το Carabao Cup.

Your @EmiratesFACup Third Round line-up 🐝



🆕 @kevinschade_ makes the matchday squad#BrentfordFC | #BREWHU pic.twitter.com/dpP5z0O0QD