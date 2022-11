Απίστευτη γκολάρα στο FA Cup, με ποδοσφαιριστή της Φόρεστ Γκριν να σκοράρει με σουτάρα από το κέντρο απέναντι στη Σάουθ Σιλντς.

Ο Κόνορ Γουίκχαμ της Φόρεστ Γκριν Ρόβερς σκόραρε πιθανότατα το πιο εντυπωσιακό γκολ που θα δείτε σήμερα απέναντι στη Σάουθ Σιλντς για το FA Cup. Ο Άγγλος πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός της εστίας του και παρ'ότι είχε αμυντικούς γύρω του κατάφερε να σουτάρει και να στείλει την μπάλα στο... παραθυράκι της εστίας. Για την ιστορία η Φόρεστ νίκησε με 2-0 με τον Γουίκχαμ να πετυχαίνει με κεφαλιά και το πρώτο τέρμα της ομάδας του.

