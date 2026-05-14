Τα playoffs της Master League του Basketaki The League επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά γιατί θεωρούνται από τις πιο ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Η φάση των “8” είχε ένταση, μεγάλα σκορ, ανατροπές και παίκτες που βγήκαν μπροστά στα κρίσιμα, με τις τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν να εξασφαλίζουν παράλληλα και την άνοδό τους στην Elite League by Novibet. Πάμε να δούμε τις 4 ομάδες που θα αγωνίζονται στην Elite League by Novibet και πώς το κατάφεραν αυτό!

Brothers United – Rejects 2-0

Οι Brothers United εμφανίστηκαν απόλυτα έτοιμοι για τη σειρά απέναντι στους Rejects και “καθάρισαν” την πρόκριση με δύο νίκες. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Κουμπούρας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, δίνοντας ρυθμό και σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ενώ στο δεύτερο ματς τη σκυτάλη πήρε ο Ντιφαντής, οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση με γεμάτη εμφάνιση.

Οι Brothers έδειξαν σταθερότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτουν την εμπειρία και την ποιότητα για να φτάσουν μέχρι το τέλος της

διαδρομής.

Athens Crips – Bonobo BC 2-0

Οι Athens Crips δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης απέναντι στους Bonobo BC παίρνοντας τη σειρά με “σκούπα” και έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Γρηγόρη

Μπραΐμη. Ο ηγέτης των Crips πραγματοποίησε κυριαρχικές εμφανίσεις και στα δύο παιχνίδια, αποτελώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή της σειράς.

Οι Crips έβγαλαν ένταση στην άμυνα, ήλεγξαν τον ρυθμό και έδειξαν πως βρίσκονται σε εξαιρετικό momentum τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Kaisariani Reapers – Colombians BC 2-1

Η πιο δραματική σειρά της φάσης ανήκε δικαιωματικά στους Kaisariani Reapers και τους Colombians. Οι Colombians μπήκαν δυνατά και πήραν προβάδισμα με 1-0 στις

νίκες, όμως οι Reapers αντέδρασαν ιδανικά και γύρισαν τη σειρά με δύο συνεχόμενες νίκες. Κομβικός παράγοντας της ανατροπής ήταν ο Κελεπούρης, ο οποίος αποτέλεσε

σημείο αναφοράς και στα δύο παιχνίδια που έδωσαν την πρόκριση στους Reapers. Το παιχνίδι που έμεινε στη μνήμη όλων ήταν φυσικά το δεύτερο της σειράς, ένα

πραγματικό ντέρμπι που κρίθηκε στην παράταση με τους Reapers να επικρατούν100-97 σε μία από τις κορυφαίες μάχες των φετινών playoffs.

Uncle Drew – Gangsters 2-1

Ανατροπή και για τον Uncle Drew, που βρέθηκε πίσω στη σειρά απέναντι στους σκληροτράχηλους Gangsters, αλλά κατάφερε να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Η άμυνα των Gangsters δημιούργησε πολλά προβλήματα, όμως ο Uncle Drew βρήκε σκορ στα κρίσιμα σημεία και πήρε την πρόκριση με δύο συνεχόμενες νίκες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της σειράς ήταν ο Καραγιάννης, ο οποίος βγήκε μπροστά στα δύσκολα και αποτέλεσε τον ηγέτη της ανατροπής για την ομάδα του.

Η ειδική μνεία στους Athens Crips και τα Ano Liosia

Παρότι δεν αφορούσε τη φάση των “8”, η σειρά που ίσως έκλεψε συνολικά την παράσταση στα playoffs ήταν αυτή ανάμεσα στους Athens Crips και τα Ano Liosia

στη φάση των “16”. Οι Crips πήραν την πρόκριση με 2-1 νίκες, σε μία σειρά γεμάτη ένταση, ποιότητα και μεγάλες στιγμές, η οποία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον

μέχρι τέλους και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις σε όσους την παρακολούθησαν.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Με φόντο πλέον τον μεγάλο τελικό, αλλά και μετά την εξασφάλιση της ανόδου στην Elite League by Novibet, τα ημιτελικά διαμορφώνονται ως εξής:

Brothers United – Kaisariani Reapers (18/05/2026 20.45 – Γήπεδο ΠεριστερίουΑνδρέας Παπανδρέου)

Uncle Drew – Athens Crips (18/05/2026 22.15 – Γήπεδο Περιστερίου Ανδρέας

Παπανδρέου)

Υ.Γ. Για τους λάτρεις της στατιστικής, οι 4 ομάδες του Final 4 είναι κι αυτές που τερμάτισαν πρώτες στην Α’ Φάση, η καθεμία στο δικό της όμιλο!

1 ος όμιλος – Brothers United

2 ος όμιλος – Athens Crips

3 ος όμιλος – Uncle Drew

4 ος όμιλος – Kaisariani Reapers