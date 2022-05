Την ώρα που οι παίκτες της Λίβερπουλ πανηγύριζαν την κατάκτηση του όγδοου FA Cup, ο Τζόρνταν Χέντερσον πλησίασε τον Μέισον Μάουντ προκειμένου να τον παρηγορήσει.

Η Λίβερπουλ κατάφερε χάρη στον Κώστα Τσιμίκα να κατακτήσει το όγδοο FA Cup στην ιστορία της με τον 25χρονος μπακ να γίνεται ο δεύτερος Έλληνας που κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο μετά τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο το 2020.

Ο Τζόρταν Χέντερσον από την πλευρά του έγινε ο πρώτος αρχηγός στην ιστορία του κλαμπ που κατακτά έξι διαφορετικά τρόπαια. Λίγο μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι κι ενώ όλοι οι παίκτες της Λίβερπουλ ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ο Άγγλος μέσος απέδειξε, γι' ακόμη μία φορά τον λόγο που φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον μπράτσο του.

Έχοντας επίγνωση ότι ο Μέισον Μάουντ υπέφερε σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του μέχρι στιγμής, ο Χέντερσον κατευθύνθηκε προς το μέρος του και είχε έναν μικρό διάλογο προκειμένου να παρηγορήσει τον συμπατριώτη του.

📸 This gesture from Henderson is really classy and touching 👏. ⬆️ Stand up champion. Your future will be bright ✨. #Masonmount pic.twitter.com/o5EdzG0aGg