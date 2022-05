Ο Τζόρνταν Χέντερσον πρόσθεσε και το FA Cup στη συλλογή των τροπαίων του και έγινε ο πρώτος αρχηγός στην ιστορία της Λίβερπουλ που σήκωσε έξι διαφορετικές κούπες.

Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός των επιτυχιών! Μετά την κατάκτηση και του FA Cup στον δραματικό τελικό κόντρα στην Τσέλσι, ο Άγγλος μέσος έγινε ο πρώτος αρχηγός στην ιστορία του κλαμπ που κατακτά έξι διαφορετικά τρόπαια. Το Κύπελλο Αγγλίας ήταν ένα από τα ελάχιστα που έλειπαν από την συλλογή του, αφού στο παρελθόν σήκωσε με το περιβραχιόνιο στο χέρι Champions League, Premier League, Super Cup Ευρώπης, Μουντιάλ Συλλόγων και League Cup!

History for Hendo 🏆🏆🏆🏆🏆🏆



The first Liverpool captain to lift six different trophies ❤ pic.twitter.com/Rr2xlvgGNi