Η ήττα της Τσέλσι από τη Λίβερπουλ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας σημαίνει πλέον ότι ο Μέισον Μάουντ έχει χάσει τους έξι τελευταίους τελικούς του στο «Γουέμπλεϊ».

Η Λίβερπουλ, χάρη στον Κώστα Τσιμίκα, κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιό της για τη σεζόν μετά τη νίκη με 6-5 στα πέναλτι κόντρα στην Τσέλσι. Ο 25χρονος Έλληνας διεθνής μπακ καταδίκασε την ομάδα του Τόμας Τούχελ σε μια τρίτη ήττα στον τελικό του FA Cup.

Ο Μέισον Μάουντ από την πλευρά του συμμετείχε και στις τρεις από αυτές τις τελευταίες ήττες οι οποίες ξεκίνησαν το 2020 από την Άρσεναλ, το 2021 από τη Λέστερ και τώρα από την Λίβερπουλ.

Η Τσέλσι ήταν φαβορί το 2020 και το 2021, έφτασε στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε. Ακόμα και τον περασμένο Φεβρουάριο η Λίβερπουλ κέρδισε ξανά τους «μπλε» στην διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το Carabao Cup. Ο Μέισον Μάουντ έχει εξελιχθεί σε αρνητικός πρωταγωνιστής, μιας και στους έξι τελικούς που έχουν διεξαχθεί στου «Γουέμπλεϊ» η ομάδα του δεν νικάει.

Mason Mount has played in six finals at Wembley:



🥈 2019 EFL Play-offs

🥈 2020 FA Cup

🥈 2021 FA Cup

🥈 2021 Euros

🥈 2022 EFL Cup

🥈 2022 FA Cup



He's cursed. 😔 pic.twitter.com/xFznd6I7g9