Τσέλσι - Λίβερπουλ: Νορβηγός καθηγητής/ερευνητής ψυχολογίας ανέλυσε τη διαδικασία των πέναλτι!

Ο Γκάιρ Γιόρντετ ένας Νορβηγός ερευνητής της ψυχολογίας του ποδοσφαίρου, ανέλυσε τη διαδικασία των πέναλτι με αφορμή τον τελικό του FA Cup μεταξύ της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ.

Χρειάστηκαν τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το έξτρα ημίωρο της παράτασης, και 14 συνολικά πέναλτι, μέχρι το 7ο κατά σειρά της Λίβερπουλ, και τελευταίο εφόσον εύστοχο, δια ποδός Κώστα Τσιμίκα για να σηκώσουν οι Reds στον ουρανό του Γουέμπλεϊ το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η διαδικασία των πέναλτι χαρακτηρίζεται συνήθως ψυχοφθόρα κι όχι άδικα. Ο κανόνας επιβεβαιώθηκε και το βράδυ του Σαββάτου (14/05). Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ο Μεντί απέκρουσε την εκτέλεση του Μανέ. Ο Άλισον εκείνη του Μάουντ.

Η Λίβερπουλ ήταν αυτή που πανηγύρισε στο τέλος σε ένα παιχνίδι που έγινε ψυχολογικό δράμα. Σε αυτό το κομμάτι της αναμέτρησης στέκεται κι ένας Νορβηγός καθηγητής, ερευνητής της ψυχολογίας του ποδοσφαίρου, ο οποίος ανέλυσε με χρονολογική σειρά όλα όσα καθόρισαν τη διαδικασία της «ρωσικής ρουλέτας» στον τελικό του FA Cup Τσέλσι - Λίβερπουλ.

Όπως λέει η διαδικασία των πέναλτι είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι που ξεκινά με το πώς ο προπονητής επικοινωνεί με τους παίκτες του μετά το τελευταίο σφύριγμα. Οι Γιούργκεν Κλοπ και Τόμας Τούχελ πέρασαν αυτά τα πέντε διαθέσιμα λεπτά πολύ διαφορετικά!

1. Περίπου 60 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Κλοπ έχει ήδη κάνει την επιλογή του και πλησίασε κάθε εκτελεστή (ξεχωριστά) για να του πει/ρωτήσει τί σουτ να εκτελέσει. Το κάνει αυτό ένας προς έναν και συχνά εδραιώνει το αίτημά του με το σήμα κατατεθέν του: μια αγκαλιά. Η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων είναι οικεία, ασφαλής και στοργική.

2. Στο 1.30 λεπτό, ο Κλοπ τελειώνει με τους γύρους των επιλογών του, η ομάδα είναι μαζεμένη και δίνει μια σύντομη αλλά παθιασμένη ομιλία. Στο 1.45 η ομιλία τελειώνει.

3. Στο 1,50 λεπτό, ο Τούχελ εξακολουθεί να αναθεωρεί τις σημειώσεις του και τελικά μπαίνει στον κύκλο της ομάδας. Ο Γερμανός πέρασε τα πρώτα 1-2 λεπτά φαινομενικά αναθεωρώντας τις επιλογές του και (μάλλον) με την άκρη του ματιού του βλέπει ότι η Λίβερπουλ έχει ήδη ολοκληρώσει τη κουβέντα της πριν καν ξεκινήσει η Τσέλσι τη δική της. Στη συνέχεια μετακινείται στη μέση του κύκλου ΠΡΙΝ τελειώσει με το σχέδιο. Η είσοδος στον κύκλο των παικτών πριν ολοκληρώσει την επιλογή του είναι αυτό που συνέβη και στον Γκάρεθ Σάουθγκειτ στον τελικό του Euro 2021 – άργησε, δεν ήταν έτοιμος, με αποτέλεσμα να είναι αντιδραστικός κι αυτό που θα μπορούσε να είναι μια ομαλή τελική υπενθύμιση στην ομάδα, έγινε ασταθές, βιαστικό και αγχωτικό.

4. Στην κουβέντα, ο Τούχελ ρωτά τους παίκτες για τα σουτ, δημόσια, μπροστά σε όλη την ομάδα. Υπάρχει αρκετή ομαδική πίεση όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, η πιθανότητα ειλικρινών απαντήσεων από τους παίκτες χάνεται και δημιουργεί περαιτέρω άγχος που συνεχίζει και στα πέναλτι.

5. Ενώ ο Τούχελ είναι ακόμη στη διαδικασία επιλογής και ερωτήσεων των παικτών του, ο Κλοπ έχει ολοκληρώσει όλα τα διοικητικά του καθήκοντα και ξοδεύει τον χρόνο του μεταδίδοντας ζεστασιά, αγάπη και καλή ενέργεια.

6. Επειδή η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε νωρίς την κουβέντα της, μπαίνει πρώτη στον αγωνιστικό χώρο και παίρνει τη θέση της στη μέση του γηπέδου. Διαλέγει την πλευρά που βρίσκεται πιο κοντά στον πάγκο της, κάτι που επιτρέπει στο προσωπικό να δίνει περαιτέρω οδηγίες κατά τη διάρκεια των πέναλτι και διατηρεί τη ζεστασιά του προπονητή.

7. Τα «mentality monsters» του Γιούργκεν Κλοπ δεν γεννιούνται, φτιάχνονται. Η προετοιμασία, η συγκροτημένη εκτέλεση και η ζεστή/αγαπημένη επικοινωνία τείνουν να δίνουν την καλύτερη δυνατή βάση για απόδοση υπό ακραία πίεση.

Η Λίβερπουλ προηγήθηκε με 1-0 πριν καν αρχίσει η διαδικασία.

Εδώ η ανάλυσή του:

Liverpool beat Chelsea on penalties in the FA Cup final. A penalty shootout is a psychological game starting with how the manager communicates with his players after the final whistle. Klopp & Tuchel spent those 5 minutes very differently. Here are the events chronologically. 1/9 pic.twitter.com/wUN34Cx94t