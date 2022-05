Ο Γιούργκεν Κλοπ έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Λίβερπουλ με τίτλους στην Premier League, το Champions League, το Κύπελλο και το League Cup. Μόνο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έχει να επιδείξει ανάλογο κατόρθωμα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Απόγευμα με δυνατές συγκινήσεις και έκρηξη συναισθημάτων το σημερινό για τη Λίβερπουλ, μετά την επεισοδιακή κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας κόντρα στην Τσέλσι στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Κώστας Τσιμίκας έκρινε τον μεγάλο τελικό με την δική του εκτέλεση και χάρισε στους Reds το όγδοο FA Cup της ιστορίας τους, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο δεύτερος Έλληνας που κατακτά το αρχαιότερο ποδοσφαιρικό τρόπαιο!

Ο «Τσίμι» χάθηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ενώ μοιράστηκε και μία εγκάρδια αγκαλιά με τον Γιούργκεν Κλοπ. Μάλιστα, η εύστοχη εκτέλεση του Τσιμίκα έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του Γερμανού προπονητή του στην ιστορία της Λίβερπουλ, αφού ποτέ κανείς άλλος τεχνικός των Κόκκινων δεν είχε καταφέρει να τους οδηγήσει και στους τέσσερις μεγάλους τίτλους, δηλαδή το πρωτάθλημα, το Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών, το FA Cup και το League Cup.

Μάλιστα, το επίτευγμά του έχει επαναληφθεί μόνο από τον μεγάλο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος κατά την 27ετή παραμονή του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε τα πάντα.

