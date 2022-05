Χωρίς εκπλήξεις οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων για τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου στο Λονδίνο, με τον Κλοπ να ξεκινάει τον Ντίας στα αριστερά της επίθεσης της Λίβερπουλ και τον Τούχελ να απαντά με το γνωστό 3-4-3 και τον Λουκάκου στην κορυφή της επίθεσης! Στον πάγκο των Κόκκινων ο Κώστας Τσιμίκας.

Λιγότερο από μία ώρα (18.45, Cosmote Sport 3 HD) απομένει για τον τελικό του FA Cup στο Γουέμπλεϊ, με την Τσέλσι και την Λίβερπουλ να είναι πιστές σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού μετά τον τελικό του League Cup όπου θριάμβευσαν οι ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ στην διαδικασία των πέναλτι.

Ο Γερμανός δεν επιφύλαξε κάποια έκπληξη στην αρχική ενδεκάδα των «κόκκινων», αφού εκτός του τραυματία Φαμπίνιο η Λίβερπουλ θα αγωνιστεί με όλα της τα «όπλα» στο χορτάρι. Ο Κονατέ θα είναι ο παρτενέρ του Φαν Ντάικ στα στόπερ, ενώ ο Χέντερσον θα πάρει την θέση του Φαμπίνιο στην θέση «6» με τους Κεϊτά και Τιάγκο εσωτερικούς μέσους. Στον πάγκο θα βρεθεί ο Κώστας Τσιμίκας.

Από την άλλη πλευρά, οι «μπλε» του Τόμας Τούχελ θα επιχειρήσουν να πάρουν εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του League Cup με τον Τσαλόμπα να παίρνει φανέλα βασικού στο κέντρο της άμυνας, τους Κόβατσιτς-Ζορζίνιο στον άξονα και τους Μάουντ-Πούλισικ πίσω από τον Λουκάκου. Ανέτοιμος ο Καντέ που πάντως θα βρεθεί κανονικά στο πάγκο για τους Λονδρέζους.

