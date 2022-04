Με αρκετές αλλαγές παρατάσσει τη Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρδιόλα για τον ημιτελικό του FA Cup κόντρα στη Λίβερπουλ, αφήνοντας εκτός 11άδας μεταξύ άλλων τους Ντε Μπρόινε και Έντερσον. «Πάνοπλη» η Λίβερπουλ, στον πάγκο ο Τσιμίκας.

Η ώρα της δεύτερης πράξης ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έφτασε. Αυτή τη φορά όχι στο «Etihad», αλλά στο «Γουέμπλεϊ», όπου οι δύο «μονομάχοι» θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό του FA Cup.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα προχώρησε σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με την 11άδα του ντέρμπι πρωταθλήματος, δίνοντας θέση βασικού κάτω από τα γκολπόστ ως συνήθως για ματς Κυπέλλου, στον Ζακ Στέφεν. Από κει και πέρα, εκτός αρχικού σχήματος έμειναν οι Ντε Μπρόινε (είχε και πρόβλημα τραυματισμού), Ρόδρι, Μαχρέζ, Γκουντογκάν, Λαπόρτ και Ντίας.

Στην αντίπερα όχθη, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και επέλεξε ισχυρή 11άδα με τριπλέτα στην επίθεση τους Ντίας, Μανέ, Σαλάχ. Στον πάγκο ο Χέντερσον και ο Μάτιπ, όπως και ο MVP του μεσοβδόμαδου ματς κόντρα στη Μπενφίκα, Κώστας Τσιμίκας.

Αναλυτικά οι 11άδες:

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Στέφεν, Κανσέλο, Στόουνς, Ακέ, Ζιντσένκο, Σίλβα, Φερναντίνιο, Γκρίλις, Φόντεν, Ζεσούς, Στέρλινγκ



Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Κεϊτά, Φαμπίνιο, Τιάγκο, Σαλάχ, Ντίας, Μανέ

📋 TEAM NEWS IS IN! 📋



XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv