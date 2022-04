Κλοπ: «Εδώ δεν μιλάμε εμείς για το καρέ τίτλων, πώς μπορείτε να το αναφέρετε συνέχεια;» (vid)

Ενοχλημένος φάνηκε ο Γιούργκεν Κλοπ για ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο με αναφορά στο κυνήγι και των τεσσάρων τίτλων που διεκδικεί η Λίβερπουλ. «Εμείς δεν μιλάμε καν γι' αυτό»!

Οι «κόκκινοι» μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League διεκδικούν τη μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, βρίσκονται στο -1 από την κορυφή της Premier και έχουν πάρει ήδη το LeagueCup.

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Κλοπ για το ενδεχόμενο να γράψει μοναδική ιστορία η ομάδα του, ενοχλήθηκε και απάντησε:

«Εμείς δεν το αναφέρουμε καν, πώς γίνεται εσείς να μιλάτε συνέχεια γι' αυτό; Φανταστείτε να ήμασταν εδώ και χωρίς να το φέρει η κουβέντα να μιλούσα συνέχεια γι' αυτό. Δεν θα με θεωρούσατε τρελό; Είναι πολύ σημαντικός ο ημιτελικός με τη Σίτι, θα είναι υπέροχο να νικήσουμε τη Σίτι, όμως η νίκη απλά σημαίνει ότι θα κάνουμε απλά ένα βήμα πλησιάζοντας σε αυτό που αναφέρετε συνέχεια...».

🗣 "We don't think about the quadruple, how could you!." 🤣



Jurgen Klopp's stresses about not focusing on winning the quadruple, but can Liverpool make history? 🤔 pic.twitter.com/SKmLGroXyY