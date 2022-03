Οι οπαδοί των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι ζητούν επίσημα να μην διεξαχθεί ο ημιτελικός Κυπέλλου των ομάδων τους στο «Γουέμπλεϊ», αφού δεν θα υπάρχουν τρένα εκείνο το Σαββατοκύριακο (16-17/4) για Λονδίνο!

Πρόβλημα από το πουθενά προέκυψε για την μεγάλη κόντρα των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό του φετινού FA Cup.

Οι ημιτελικοί της διοργάνωσης έχουν προγραμματιστεί για τις 16 και 17 του Απρίλη στο «Γουέμπλεϊ». Κι ενώ για τις Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας είναι βολικό αυτό, δεν συμβαίνει το ίδιο για τους «κόκκινους» και τους «πολίτες».

Οι οπαδοί των δύο ομάδων θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα στο θέμα της μεταφοράς καθώς δεν θα υπάρχουν τρένα που να συνδέουν την βορειοδυτική Αγγλία με το Λονδίνο κι έτσι έχει υπάρξει αίτημα αλλαγής της έδρας του μεγάλου ημιτελικού...

Liverpool and Manchester City fan groups have issued a joint statement calling for the FA Cup semi final to be moved from Wembley as no trains will be running to London that day. pic.twitter.com/D9aX1yDgpt