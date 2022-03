Οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι σχεδιάζουν να πληρώσουν το ταξίδι για το Ρίβερσαϊντ, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν με το λεωφορείο, όπως αποκάλυψε ο Ζορζίνιο.

Οι κυρώσεις της βρετανικής κυβέρνησης στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα της Τσέλσι και για αυτό ο Ρώσος μεγιστάνας ψάχνει αγοραστή που θα μπορεί να αποκτήσει τους πρωταθλητές κόσμου, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα.

Πριν από μερικές ημέρες ο ο Τόμας Τούχελ επιβεβαίωσε πως η ομάδα του θα μεταβεί από το Λονδίνο στο Μίντλεσμπρο για τον προημιτελικό του FA Cup με την ομώνυμη ομάδα το ερχόμενο Σάββατο (19/3, 19:15) οδικώς! Είναι ενδεικτικό ότι οι Λονδρέζοι αδυνατούν να κάνουν ακόμα και τα βασικά αυτή την περίοδο, μετά τους τόσους περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί.

Οι «μπλε» μετά τις κυρώσεις είναι σε θέση να ξοδέψουν μόνο 20 χιλιάδες λίρες για τα ταξίδια τους για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Οπως καταλαβαίνει κανείς αυτά τα χρήματα δεν είναι αρκετά για ταξίδι με αεροπλάνο και διαμονή σε ξενοδοχείο.

Ωστόσο, όπως φαίνεται τη λύση έρχεται για να δώσει ο Ζορζίνιο, ο οποίος σε δηλώσεις του στο «Sky Sports» αποκάλυψε ότι αυτός και οι υπόλοιποι συμπαίκτης του θα πληρώσουν οι ίδιοι για να γίνει αεροπορικώς το ταξίδι.

«Ναι, κάτι θα κάνουμε. Δεν πιστεύω πως θα πάμε με λεωφορείο. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε κάτι όλοι μαζί για το καλό της ομάδας. Δεν είναι ιδανικό να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι με το λεωφορείο πριν από ένα δύσκολο παιχνίδι Κυπέλλου. Θα τη βρούμε τη λύση», ανέφερε ο Ιταλός μέσος της Τσέλσι.

