Στο 90' + 1' με τον Ντέκλαν Ράις και στο 120' + 1' με τον Μπόουεν η Γουέστ Χαμ απέφυγε το σοκ στην έδρα της Κιντερμίνστερ και προκρίθηκε στον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας με το τελικό 2-1.

Η Γουέστ Χαμ φάνηκε να έχει το μυαλό της περισσότερο στην Premier League και έδωσε λόγο στην Κιντερμίνστερ να προηγηθεί και να κάνει... χαμό! Από γέμισμα σε εκτέλεση φάουλ, ο Αρεολά έκανε κακή έξοδο, δεν έδιωξε όπως θα ήθελε και ο Πένι στο 19' άνοιξε το σκορ για το αουτσάιντερ της 6ης κατηγορίας της Αγγλίας απέναντι στα «σφυριά». Η ομάδα του Μόγιες είχε ν' αντιμετωπίσει μια πολύ σφιχτή άμυνα και δεν είχε φαντασία για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.

Αν προλάβαινε το ματς να ολοκληρωθεί με το σκορ υπέρ της Κιντεμίνστερ, θα γινόταν λόγος για απολύτως δίκαιη και παλικαρίσια πρόκριση του αουτσάιντερ στο οποίο ουδείς θα «πόνταρε» πριν από αυτό το παιχνίδι. Όσο υπέροχα κι στάθηκαν οι γηπεδούχοι καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, τιμωρήθηκαν στο 90'. Ο Ντέκλαν Ράις έσωσε προσωρινά την παρτίδα για τα «σφυριά» και ισοφάρισε σε 1-1 τρέχοντας στο χώρο για να προλάβει μια προωθημένη μπάλα και να βρει χώρο να πλασάρει με το δεξί για το 1-1.

Η παράταση κύλησε με ηρεμία, αφού οι παίκτες της Κιντερμίνστερ άρχισαν να χάνουν όλες τις δυνάμεις τους. Ο κόσμος είχε «παγώσει» από την ισοφάριση στο τέλος και την απώλεια της τεράστιας ευκαιρίας για μια ιστορική πρόκριση, με την ομάδα της Premier League τελικά να παίρνει την πρόκριση. Στο 120' + 1' ο Μπόουεν πάνω στη γραμμή απλά έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για την ανατροπή και το 2-1.

