Ο Ντιόγο Ντάλοτ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι του, καθώς άνοιξε ολόκληρη τρύπα στη φτέρνα του, ωστόσο έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε 90 λεπτά κόντρα στην Άστον Βίλα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άντεξε στην πίεση της Άστον Βίλα και χάρη στο γκολ ΜακΤόμινεϊ επικράτησε με 1-0 και παράλληλα εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «32» του FA Cup.

Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης, Ντιόγο Ντάλοτ έπεσε στο χορτάρι σφαδάζοντας από τους πόνους, καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά κοντά στη φτέρνα του. Αμέσως, το ιατρικό επιτελείο των «κόκκινων διαβόλων» εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο 22χρονος μπακ της Γιουνάιτεντ αφού βγήκε για λίγα δευτερόλεπτα εκτός γηπέδου, στη συνέχεια πέρασε ξανά στο ματς και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο έχοντας μια τεράστια τρύπα κοντά στη φτέρνα του.

Στα αποδυτήρια και κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του πρώτου 45λεπτου, το ιατρικό τιμ έκανε ράμματα στο σημείο και παρά το γεγονός ότι ο Ραλφ Ράνγκνικ ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει τον ποδοσφαιριστή του με τον Άαρον Γουάν-Μπισάκα, ο Ντάλοτ αρνήθηκε λέγοντας του ότι μπορεί να συνεχίσει κανονικά στην αναμέτρηση.

💪 @DalotDiogo got injured in the 30th minute. He played with a hole in his foot until half-time, got stitched up and continued the rest of the match. Warrior.👏 pic.twitter.com/Kn5E6Uktfy