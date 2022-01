Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ βρήκε στο... πιάτο τη μπάλα από τη σέντρα του Φρεντ και ευστόχησε με κεφαλιά, ανοίγοντας το σκορ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μόλις στο 8' απέναντι στην Άστον Βίλα.

Προβάδισμα από νωρίς στο σκορ πήρε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Άστον Βίλα, με μια συνεργασία των πιο φορμαρισμένων, ίσως, παικτών από την έλευση του Ραλφ Ράνγκνικ. Ο Φρεντ σέρβιρε την ασίστ με υπέροχη σέντρα ακριβείας, συμμετέχοντας σε γκολ για τρίτο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι κι ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ μπήκε στην πορεία της και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0 των Κόκκινων Διαβόλων μόλις στο 8ο λεπτό.

He's @ManUtd's main man at the moment @mctominay10 like a prime number in the box #EmiratesFACup pic.twitter.com/atWV9WCISe