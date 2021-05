Μπενφίκα – Πόρτο 1-1: Οι Αετοί κάνουν δώρο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας το πρωτάθλημα! (vid)

Η ώρα της επιστροφής στον πορτογαλικό θρόνο μετά από 19 χρόνια πλησιάζει για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία ήταν η μόνη κερδισμένη από το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Μπενφίκα και Πόρτο. Αετοί και Δράκοι έμειναν στο 1-1, γεγονός που φέρνει τα Λιοντάρια της πρωτεύουσας στο +8 από την ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Εβέρτον στο 23’, αλλά οι ανώτεροι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Ουρίμπε στο 75’ και κυνήγησαν την ανατροπή που θα τους κρατούσε ζωντανούς στη «μάχη» του τίτλου. Ωστόσο, αυτή που έφτασε πιο κοντά στη νίκη ήταν η ομάδα του Ζόρζε Ζέσους, η οποία είχε ακυρωθέν γκολ με τον Πίζι στο 90’ κι έχασε έτσι τη δική της ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την Πόρτο και την απευθείας έξοδο στο Champions League στο -1.

Πλέον, η αήττητη Σπόρτινγκ του Ρούμπεν Αμορίμ (31 ματς, ρεκόρ στην Primeira Liga) με νίκη απέναντι στη Μποαβίστα την ερχόμενη αγωνιστική (11/5), θα σφραγίσει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2002. Ακόμη κι αν αυτή δεν έρθει, όμως, δύο ισοπαλίες στα εναπομείναντα τρία παιχνίδια θα της είναι και πάλι αρκετές για να πανηγυρίσει την κούπα και την ήδη «κλεισμένη» επιστροφή της στο Champions League.

The Lions beat the National of unbeaten consecutive rounds, after 3ames for #LigaNOS without knowing the taste of defeat! https://t.co/WI5bWMIETT

— Sporting CP English (@SportingCP_en) May 5, 2021