Ο Ντέιβιντ Νέρες του Άγιαξ έδωσε μεθυσμένος συνέντευξη (vid)

Ο Άγιαξ επικράτησε με 4-0 της Εμερν στο Άμστερνταμ για την 31η αγωνιστική και εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο τρεις στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Οι παίκτες του Έρικ τεν Χαχ πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος τόσο εντός γηπέδου όσο και εκτός μαζί με τους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας που είχαν στήσει «πάρτι».

Ωστόσο, ο Ντέιβιντ Νέρες μάλλον το παράκανε με τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου, μια και εμφανίστηκε μεθυσμένος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας.

David Neres, don't know what to say about this guy anymore pic.twitter.com/gGcPBO0EtE

— (@TheEuropeanLad) May 2, 2021