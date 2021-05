Χρειαζόταν έναν βαθμό, τελικά πήρε ακόμη μία νίκη και έβαλε πανηγυρικά τη σφραγίδα του νταμπλούχου στη σεζόν. Μετά το Κύπελλο, ο Άγιαξ κατέκτησε και το φετινό πρωτάθλημα Ολλανδίας, επικρατώντας με 4-0 της Έμεν και ξεφεύγοντας στο +15 από την PSV τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Έτσι, πρόσθεσε το 35ο ασημικό στη Νο1 τροπαιοθήκη της χώρας της τουλίπας (2η με 24 πρωταθλήματα η Αϊντχόφεν).

Η ομάδα του Έρικ Τεν Χάαχ πιστοποίησε την εκτόξευσή της από τις αρχές του 2021 και μετά και ουσιαστικά κέρδισε τον δεύτερο σερί της τίτλο μετά από εκείνον του 2019, καθώς το περσινό πρωτάθλημα ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού.

