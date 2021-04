Απόλυτος κυρίαρχος στη Σερβία παραμένει ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Ερυθρόλευκοι του Μοχάμεντ Μπεν σφράγισαν και μαθηματικά το 32ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, μετά τη νίκη κόντρα στη Βοϊβοντίνα (1-0) που τους έστειλε στο +12 από την Παρτιζάν τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε (υπερισχύει στη μεταξύ τους ισοβαθμία).

Το σύνολο του Ντέγιαν Στάνκοβιτς διατηρεί έτσι τα σκήπτρα για τέταρτη διαδοχική σεζόν (6η τα τελευταία 8 χρόνια), ενώ αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος στην καριέρα του Σέρβου coach, μετά το περσινό πρωτάθλημα.

Πολυνίκης του θεσμού ο Ερυθρός, ο οποίος ανέβασε τη διαφορά του από την Παρτιζάν στα πέντε τρόπαια (32 έναντι 27).

