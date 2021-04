Η τέλεια μπλόφα ή all in με ρήγα-ντάμα;

Ανθρωπος από τις 12 ομάδες που αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ανακοίνωση για την δημιουργία της European Super League ήταν ξεκάθαρος. «Δεν είναι εμφύλιος πόλεμος. Είναι πυρηνικός πόλεμος». Είναι όμως; Στα δικά μου μάτια ακόμα δεν έχει πατηθεί κανένα... κόκκινο κουμπί για εκτόξευση πυραύλων. Οι 12 ισχυροί απλά τράβηξαν ένα σκοινί απέναντι από την UEFA. Αποφάσισαν την άλλη άκρη να την ονομάσουν European Super League και να δημιουργήσουν μία ισορροπία τρόμου.

Για να τα βάλουμε και σε μια σειρά -γιατί από την Κυριακή η μία είδηση διαδέχεται την άλλη, οι φήμες οργιάζουν, τα σενάρια πολλαπλασιάζονται- εκεί βρίσκομαστε. Στην ισορροπία του τρόμου. Σε μια παρτίδα πόκερ με μεγάλους παίκτες που έχουν τεράστια stack μπροστά τους. Eνα Τexas Hold em που δεν συμβαίνει τώρα αλλά τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι ισχυροί βλέπουν τα έσοδα να αυξάνονται, το προϊόν να καταναλώνεται πιο γρήγορα και μπροστά τους υπάρχουν (οικονομικές ευκαιρίες).

Γι' αυτό και το format των ευρωπαϊκών διοργανώσεων «κλειδώνει» ανά τριετία. Ωστε την επόμενη τριετία να επιστρέψουν οι ισχυροί και να ζητάνε περισσότερα. Την επόμενη τριετία να βάλουν και το ranking μέσα στα λεφτά που θα μοιραστούν (όσο πιο ψηλά είσαι σε αυτό τόσα περισσότερα θα πάρεις). Την επόμενη τριετία να αυξήσουμε τα ματς. Και φτάσαμε στο φέτος. Στις διαπραγματεύσεις για την τριετία 2024-2027.

Οι ισχυροί διαπίστωσαν πως οι όμιλοι δεν μπορεί να είναι εμπορικοί. Η Λίβερπουλ είχε φέτος όμιλο με Αταλάντα, Αγιαξ, Μίντιλαντ. Η Γιουνάιτεντ με Λειψία και Μπασακσεχίρ (κι αποκλείστηκε). Η Τσέλσι με Κράσνονταρ και Ρεν. Η Σίτι με Πόρτο, Ολυμπιακό και Μαρσέιγ. Πίεσαν την UEFA (όπως το κάνουν κάθε φορά που έρχεται η ώρα της... τριετίας) για περισσότερα ματς στους ομίλους.

Η UEFA (και πάλι) τους έκανε το χατίρι. Στην πρώτη φάση 10 ματς (αντί για 6 που υπάρχουν) με μεγαλύτερο εύρος αντιπάλων. Ολα έδειχναν λευκό καπνό και στις 31 Μαρτίου η UEFA θ' ανακοίνωνε το νέο format. Τι έγινε όμως από τις 29 Μαρτίου έως και τις 18 Απριλίου; Κάποια στιγμή ο... ιστορικός του μέλλοντος ίσως το αποκαλύψει με e-mails που δεν έχουν βγει ακόμα στο φως της δημοσιότητας.

Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η ανακοίνωση της UEFA μεταφέρθηκε για τις 19 Απριλίου.

Και ξαφνικά Κυριακή βράδυ οι 12 ανακοινώνουν την δημιουργία της European Super League φτάνοντας στο αποκορύφωμα της συγκεκριμένης παρτίδας πόκερ. Γιατί με την συγκεκριμένη κίνηση θ' ανοίξει και το flop, θ' ανοίξει και το turn αλλά και το river. Και θ' αποκαλυφθεί αν η Eurοpean Super League πήγε για την τέλεια μπλόφα ή όντως έχει καλό χαρτί και θ' αποφασίσει στο τέλος αν θα το παίξει ή θα κάνει πάσο.

Υπάρχουν (πολλά) κενά από την European Super League. Γιατί στα δικά μου μάτια οι 12 πάνε για την τέλεια μπλόφα; Επειδή από την Κυριακή το βράδυ υπάρχουν πολλά κενά και έχουν ήδη πολλές απώλειες.

Γιατί τέτοια βιασύνη να βγει η ανακοίνωση Κυριακή βράδυ; Επειδή προφανώς γνώριζαν ότι την Δευτέρα η UEFA θ' ανακοινώσει το νέο format του Champions League. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για τις 12 ομάδες, αλλά και για άλλες τρεις που δεν θέλουν να πουν το όνομά τους (μήπως γιατί δεν υπάρχουν;) και άλλες 5 από προκριματική φάση. Προφανώς οι άλλες 3 ήταν η Μπάγερν, η Παρί και η Ντόρτμουντ. Που για τους δικούς τους λόγους έκαναν πίσω στο συγκεκριμένο σχέδιο. Format πολύ γενικό. Να πούμε ότι κάτι σχεδιάσαμε και κάτι πάμε να κάνουμε. Ούτε καν το πότε θα αρχίσει η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν είναι συγκεκριμένο.

Δεν στέκομαι καν σε λεπτομέρειες που είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ποιοι διαιτητές θα σφυρίζουν; Τι θα γίνει με το Youth League; Σε ποια γήπεδα θα γίνονται οι τελικοί; Ολα τα παραπάνω ελέγχει η UEFA και προφανώς δεν θα άναβε κανένα πράσινο φως για την European Super League.

To enough is enough της UEFA

Για να τα λέμε κι όλα, ούτε η αμηχανία και ο εκνευρισμός της UEFA κρύβεται. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ανακοίνωση της UEFA με τόσο σκληρή γλώσσα όπως αυτή της Κυριακής. Το «enough is enough» δείχνει όλο τον εκνευρισμό της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στην κίνηση των 12 ισχυρών.

Οπως και η αμηχανία φαίνεται από το «θα αποβληθείτε από τα πρωταθλήματα αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις». Το τι θα γίνει, το πως θα γίνει ουδείς το αναλύει ή το εξηγεί. Προφανώς γιατί δεν υπάρχει πλάνο.

Ψυχρός πόλεμος

Αυτή την στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σ' έναν πόλεμο δύναμης. Μια παρτίδα πόκερ που ο ένας κάνει re-raise τις κινήσεις του άλλου χωρίς να έχει ανοίξει κανείς κανένα χαρτί του.

Όσο περνάνε οι μέρες όμως η μία πλευρά αρχίζει να λυγίζει. Κι αυτή είναι οι 12 ισχυροί. Μέλη αρκετών Δ.Σ. διαφωνούν χωρίς να λένε τα ονόματά τους με τ' αφεντικά τους. Παίκτες και προπονητές αρχίζουν να μιλάνε και οι σύμμαχοι ολοένα και μειώνονται.

Αντίθετα η UEFA με τη στάση που κράτησε βλέπει τις συμμαχίες να αυξάνονται. Και συνεχίζει να πιέζει.

Πρόβλεψη

Η δική μου ταπεινή πρόβλεψη είναι ότι αυτό πραξικόπημα δεν θα είναι επιτυχημένο για τους 12 ισχυρούς. Για μένα μεγαλύτερη σημασία θα έχει ποιες θα είναι οι κινήσεις της UEFA από την στιγμή που οι 12 θα συμβιβαστούν και θα συμμετέχουν κανονικά στο νέο Champions League. Θα συνεχίσει να κάνει χατίρια και θα τους κάνει πλουσιότερους ή (επιτέλους) θα καταλάβει ότι το τέρας που την τρομοκρατεί ήταν δικό της παιδί, όπως εύστοχα έγραψε χθες ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης;

Αντί υστερόγραφου, ερώτηση

Ναι, καλό το κίνημα «Αgainst Modern Football» ή να ποστάρουμε την φωτογραφία το «created by the poors, stolen by the rich».

Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Εάν τελικά το πραξικόπημα των ισχυρών πιάσει με το χέρι στην καρδιά εσείς τι θα βλέπατε κάθε Τετάρτη;

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα ή Γρανάδα-Λουντογκόρετς;

Μέσι vs Ρονάλντο ή Bάρντι vs Τζέκο;