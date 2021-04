Σύμφωνα με το International Sport Press Association, στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σκέφτονται τα επόμενα βήματά τους μετά και την επισημοποίηση της ίδρυσης της European Super League από τους 12 συλλόγους οι οποίοι γνωστοποίησαν την... αποσχιστική απόφασή τους.

Στην UEFA θέλουν άμεσο αποκλεισμό των 12 συλλόγων από τις διοργανώσεις της και μάλιστα, θα αξιώσουν και αφαίρεση του τιμητικού σήματος από τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν και Λίβερπουλ!

Αυτή τη στιγμή στα ημιτελικά των Champions League και Europa League, οι 5 από τις 8 ομάδες είναι μέλη της ESL...

Speaking to people in UEFA this morning there is a genuine want for the 12 to be immediately dismissed from all UEFA club competitions - and for Real, Barcelona, AC Milan and Liverpool to be stripped of their badges of honour. Suffice to say there are a lot of angry people there.

