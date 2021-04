Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί φέτος το καλοκαίρι έπειτα από αναβολή ενός έτους, με το πλάνο να διατηρείταί περί διεξαγωγής σε 12 μεγάλες πόλεις της γηραιάς ηπείρου.

Οι Βέλγοι θα δώσουν κανονικά το «παρών» και ανακοίνωσαν πως πριν την έναρξη του τουρνουά θα κοντραριστούν με την Ελλάδα στις 3 Ιουνίου στις Βρυξέλλες και με την Κροατία τρεις μέρες αργότερα στο ίδιο γήπεδο (King Baudouin Stadium).

Preparing the #EURO2020 against the winner of #EURO2004! pic.twitter.com/l7oK9IMndz

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 1, 2021