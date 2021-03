Η Γουελτς ορίστηκε να διευθύνει το ματς της Χάρογκεϊτ με την Πορτ Βέιλ την προσεχή Δευτέρα για το πρωτάθλημα της τέταρτης τη τάξει κατηγορίας της Αγγλίας, την LeagueTwo.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γυναίκα θα είναι η διαιτητής αναμέτρησης ανδρών σε απόλυτα επαγγελματικό επίπεδο, με την Ρεμπέκα Γουελτς τον Οκτώβρη του 2020 να έχει διευθύνει και τον μεγάλο τελικό του FA Cup γυναικών στο «Γουέμπλεϊ».

Η 36χρονη διαιτητής από το Σάντερλαντ έχει παραδεχθεί ότι πριν από μια 10ετία ξεκίνησε να διαιτητεύει ... για την πλάκα της έπειτα από πρόκληση μιας φίλης της και τελικά συνέχισε να βρίσκεται στο χώρο του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας, μέχρι τελικά να φτάσει στο επαγγελματικό επίπεδο των ανδρικών ομάδων.

Ξεκίνησε από παιχνίδια πανεπιστημιακού επιπέδου, μεταπήδησε στα τοπικά του Σάντερλαντ και έχει τονίσει πως αντιμετώπισε μέρες κατά τις οποίες «έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να σφυρίξω ποτέ ξανά αγώνα. Κι όμως, έπρεπε ν' αντιληφθώ ότι δεν γινόταν πάντοτε να έχω χαρούμενες μέρες στη δουλειά. Έπρεπε να βελτιωθώ και ήταν κάτι που τελικά μου πρόσφερε ευχαρίστηση».

Φυσικά από πιτσιρίκα βρισκόταν στο άθλημα και προσπάθησε ν' αναδειχθεί, όμως, δεν είχε τις ευκαιρίες που τονίζει ότι έχουν πλέον αυτή την εποχή όλα τα κορίτσια και οι γυναίκες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και προσπαθούν να προβληθούν.

Rebecca Welch becomes the first female referee to be appointed as an official for a game in the EFL pic.twitter.com/tF7b44WZ4s

