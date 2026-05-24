Ο Ολυμπιακός δίνει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Νίκος Παπαδογιάννης καταθέτει Χωρίς Φίλτρο τα δεδομένα γύρω από τον 5ο μεταξύ τους τελικό.

Η μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό έφτασε. Μετά από 3 χρόνια, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται ξανά στον τελικό της Euroleague, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε χαμογελάσει τελευταία στο Κάουνας κατακτώντας το 11ο τρόπαιο της συλλογής που την καθιστά πολυνίκη.

Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στοχεύει να γυρίσει οριστικά σελίδα στις «μονομαχίες» Πειραιωτών και Βασίλισσας, που κρατούν από το μακρινό 1994. Με φωτεινό οδηγό την εποποιία του Λονδίνου το 2013 όταν και επικράτησαν με 100-88 των Μαδριλένων σηκώνοντας το 3ο και τελευταίο ως σήμερα ευρωπαϊκό της ιστορίας τους.

Αυτή η αντιπαλότητα έχει διανύσει χιλιόμετρα. Κι ο αποψινός τελικός, απέχει την ίδια απόσταση για τον Ολυμπιακό, ανάμεσα στη συμφορά και το όνειρο. Ο Νίκος Παπαδογιάννης, παρέα με τη NOVA, καταθέτει τη δική του άποψη ενόψει του τελικού στο Telekom Center Athens, δίνοντας τις πιθανότητές του για το ερυθρόλευκο σενάριο κατάκτησης.

Δείτε το βίντεο: