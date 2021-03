Τζέραρντ: Αποβλήθηκε στο ημίχρονο, ίσως χάσει την φιέστα τίτλου! (vids)

Οι «διαμαρτυρόμενοι» βρίσκονται στο +18 αππό την Σέλτικ στην βαθμολογία της Premiership Σκωτίας και στο προσεχές παιχνίδι με την Σεντ Μίρεν, εφόσον πάρουν τη νίκη και ηττηθούν οι «καθολικοί» ηττηθούν από την Νταντί Γιουνάιτεντ, όλα θα έχουν τελειώσει για το πρωτάθλημα πριν από το επικείμενο old firm.

Ο Τζέραρντ στην ανάπαυλα της αναμέτρησης της Τετάρτης τα έβαλε με τον ρέφερι για πέναλτι που θεώρησε ότι αδίκως δεν πήρε ο Αλφρέδο Μορέλος, ο διαιτητής πρώτα του έβγαλε την κίτρινη κάρτα κι έπειτα του έδειξε την κόκκινη αφού ο θρύλος της Λίβερπουλ δεν ησύχαζε και πλέον... τον βάζει σε μπελά.

Ο Stevie G, θα πρέπει να περιμένει πλέον την ετυμηγορία για να μάθει αν θα μπορεί να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου στα επόμενα ματς, όπου η ομάδα του χρειάζεται απλά τέσσερις πόντους για το πρώτο πρωτάθλημα μετά από μια 10ετία!

Για την ιστορία ο Μορέλος πήρε το αίμα του πίσω και ήταν ο καθοριστικός σκόρερ στο παιχνίδι με την Μάδεργουελ για το τελικό 1-0.

Rangers boss Steven Gerrard has been sent off at half-time after having words with the referee in the game against Livingston! pic.twitter.com/QOY2RmSHKy

"Don't worry about Alfredo, he has just scored the winner and is in there dancing around with no top on to Sweet Caroline"

Steven Gerrard is not concerned with the reputation Alfredo Morelos has after he was booked for simulation tonightpic.twitter.com/3acJmJaupp

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 3, 2021