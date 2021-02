Μετά τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς των «32», η Αϊντχόφεν υπέστη και δεύτερο στραπάτσο στο φινάλε του αγώνα, αυτή τη φορά στο ντέρμπι κόντρα στον Άγιαξ. Ο Αίαντας «έκλεψε» τον βαθμό στο 90’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντούσαν Τάντιτς, στη φάση που στιγμάτισε το παιχνίδι.

Πριν από την εκτέλεση, ο Ντένζελ Ντάμφριζ (υπέπεσε στην παράβαση) προσπάθησε με συμπαίκτες του να παίξουν με το μυαλό του Σέρβου επιθετικού, ενώ φάνηκε από τον φακό να δημιουργεί... λακούβα στην άσπρη βούλα. Εκείνος, όμως, σκόραρε κι αμέσως πήγε να πανηγυρίσει μπροστά στον Ολλανδό αμυντικό. Αυτό που ακολούθησε ήταν έντονη «σύρραξη», βαριές κουβέντες εκατέρωθεν, ακόμη και για… μανάδες, με τους δύο πρωταγωνιστές να ξετυλίγουν το κουβάρι στο post-game.

«Δεν θα ‘πρεπε να μιλάει για τη μητέρα μου», δήλωσε ο Ντάμφριζ, κατηγορώντας ευθέως τον Τάντιτς, ο οποίος, όμως, έδωσε τη δική του εκδοχή για το συμβάν και το ποιος άρχισε πρώτος τον καυγά:

«Ελάτε, δεν μπορώ να μην αντιδράσω μετά από κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Μου είπε τόσα πολλά άσχημα λόγια για να αστοχήσω στο πέναλτι. Ήθελε να παίξει με το μυαλό μου, αλλά είμει πιο έμπειρος από εκείνον. Ήρθε πρώτος σε μένα, για αυτό κι εγώ του απάντησα. Πήρα τη μπάλα να εκτελέσω το πέναλτι, τρεις παίκτες της PSV μπήκαν μπροστά μου κι εκείνος με αποκάλεσε ‘’κότα’. Εγώ σκόραρα το πέναλτι, οπότε τι έπρεπε να κάνω; Να τον ευχαριστήσω που με αποκάλεσε έτσι; Όχι, όχι. Αυτή είναι η νοοτροπία μου».

Lots of heat between Dumfries & Tadic after the FT whistle, players had to get in between. All starting from the moment after Tadic started to celebrate in Dumfries face straight after converting the penalty. pic.twitter.com/DIYryONDhQ

- But shouldn’t you just walk away?

Tadic: “I can’t walk away after that come on.. this is not part of my character. He told me so many bad words. He wanted to play a mind game with me but I am more experienced than him. He came first to me so I told him some things back." pic.twitter.com/jIRgw00pEc

