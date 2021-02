Ο Κονσεϊσάο έριξε τον γιο του σε ματς κι εκείνος τρέλανε την Πόρτο (vid)

Κάποτε τον σήκωνε αγκαλιά, μπαίνοντας ως παίκτης σε αγώνα της Πόρτο το 2004. Όμως ο Φρανσίσκο Φερνάντες Κονσεϊσάο μεγάλωσε και πλέον ήρθε η ώρα να σηκώσει εκείνος τον διάσημο πατέρα του. Όπως συνέβη στο τοπικό ντέρμπι της Πόρτο με τη Μποαβίστα.

Francisco, filho do técnico Sergio Conceição, fez hoje a sua estreia como profissional e, aos 43 minutos do 2° tempo, fez toda a jogada do gol que seria da vitória do Porto.

O momento rendeu essas fotos espetaculares de pai e filho comemorando, mas o gol foi anulado pelo VAR. pic.twitter.com/Gd7Oa62NvI

