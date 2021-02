Ρέιντζερς: Έρευνα για συμμετοχή παικτών σε «κορoνοπάρτι» (pic)

Η Ρέιντζερς μπορεί να διανύει μία εξαιρετική πορεία στη πρωτάθλημα ούσα πρώτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Σέλτικ, ωστόσο τα προβλήματα δεν λείπουν καθώς τώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα εσωτερικό ζήτημα πειθαρχίας.

Κι αυτό είναι ότι μερικοί παίκτης της ομάδας παρευρέθηκαν σε σπίτι, όπου έγινε πάρτι και το οποίο σταμάτησε έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας. Βέβαια, η ανακοίνωση της Ρέιντζερς αναφέρει το περιστατικό παραβίασης των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

«Η Ρέιντζερς γνωρίζει ένα φερόμενο περιστατικό που αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας. Δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας.

Από τη μεριά της η Αστυνομία ανέφερε: «Λάβαμε μια αναφορά για ένα πάρτι σε ένα σπίτι, περίπου στις 1.10 π.μ. (τοπική ώρα) την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου. Αμέσως επενέβη η αστυνομία. Δέκα άτομα έλαβαν πρόστιμα για παραβίαση των κανονισμών του κορονοϊού».

Rangers are aware of an alleged incident which is subject to an internal investigation. We will make no further comment. pic.twitter.com/XVRhHWzWpJ

— Rangers Football Club (@RangersFC) February 14, 2021