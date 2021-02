Άγιαξ: Τιμωρία ενός έτους στον Ονάνα για ντόπινγκ!

Ο τερματοφύλακας του Άγιαξ ενημερώθηκε για την βαρύτατη ποινή που του επιβλήθηκε και την οποία δεν περίμεναν ούτε στον σύλλογο του Άμστερνταμ, όπου εξεπλάγησαν με την χρονική διάρκεια της τιμωρίας που ανακοινώθηκε.

Ο λόγος είναι το αντι-ντόπινγκ τεστ στο οποίο είχε υποβληθεί ο Ονάνα τον περασμένο Οκτώβριο, έχοντας πάρει κατά λάθος χάπι της γυναίκας του κι όχι αυτό που έπρεπε, με αποτέλεσμα να φανεί στο τεστ που έκανε και να θεωρηθεί απαγορευμένη ουσία!

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο (CAS) για την υπόθεση.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021