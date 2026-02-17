Ζιντσένκο: «Θα επιστρέψω σύντομα και πιο δυνατός»

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Ζιντσένκο μετά τον τραυματισμό του στο ντεμπούτο του με τον Άγιαξ, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Η αρχή του Ολεξάντρ Ζιντσένκο στον Άγιαξ ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο Ουκρανός αμυντικός, που είχε μετακομίσει στην Ολλανδία από την Άρσεναλ τον Ιανουάριο μετά από δανεισμό στη Νότιγχαμ Φόρεστ, τραυματίστηκε μόλις τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο και όλα αυτά στο ντεμπούτο του απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ρήξη χιαστών συνδέσμων, με αποτέλεσμα ο Ζιντσένκο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Να θυμίσουμε πως η μεταγραφή του στον Άγιαξ είχε κοστίσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ουκρανός μπακ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός: «Είμαι συντετριμμένος. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη. Από την πρώτη μέρα σε αυτόν τον καταπληκτικό ποδοσφαιρικό σύλλογο και με τους ανθρώπους γύρω μου, ένιωσα ξανά χαρά και βρήκα το χαμόγελό μου στο γήπεδο. Από τα βάθη της καρδιάς μου νιώθω πραγματικά λυπημένος και ένοχος απέναντι στον σύλλογο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα το αποδεχτώ και θα αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση μαζί με το μεγαλύτερο επίτευγμά μου στη ζωή, την οικογένειά μου. Θα επιστρέψω σύντομα και πιο δυνατός».

Αξίζει να αναφέρουμε πως κάτω απο το εν λόγω δημοσίευμα φαίνεται ότι πρώην συμπαίκτες του, όπως ο Νεγκάλ Ράις, αλλά και ο γνωστός στο ελληνικό κοινό Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, έχουν εκφράσει τη στήριξή τους.