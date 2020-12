Βουλγαρία: Όλα λευκά απ' το χιόνι κι όμως έγινε το ματς! (vid)

Ένα από τα μεγάλα όνειρα κάθε παιδιού όταν ξεκινάει να παίζει ποδόσφαιρο, εκπλήρωσαν τα μέλη των Μοντάνα και Τσάρσκο το βράδυ της Δευτέρας στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας.

Το χιόνι έπεφτε συνεχώς, είχε σκεπάσει τα πάντα, το τοπίο ήταν κατάλευκο, όμως, το ματς διεξήχθη και ολοκληρώθηκε κανονικά, με την Τσάρσκο να παίρνει τη νίκη με το εντυπωσιακό 4-3!

Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε τελικά το παιχνίδι και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παίκτες, δείτε το βίντεο...

There's something absolutely brilliant about playing on a snowy pitch! Today's Bulgarian league game between Montana and Tsarsko selo has been the ultimate proof

Video: Diema Sport pic.twitter.com/hnMnT9YHWO

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) December 7, 2020