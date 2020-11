Μπέιλ: Αγκαλιά με το τάμπλετ για να βλέπει... γκολφ την ώρα του Ουαλία - ΗΠΑ!

Ο σούπερ σταρ της Τότεναμ όντας πλέον αρκετά πιο χαλαρός στο θέμα του αγαπημένου του χόμπι αφού ξέρει πως δεν θα τον στήσουν στον τοίχο τα βρετανικά Μέσα όπως γινόταν στην Ισπανία, το... έκανε πάλι το κομμάτι του.

Κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Ουαλίας με τις ΗΠΑ (0-0), εκείνος ενώ βρισκόταν στο μπουθ και δεν επρόκειτο ν' αγωνιστεί, είχε για παρέα το τάμπλετ στο οποίο φέρεται να παρακολουθούσε το τουρνουά Masters!

#themasters starts today

Wonder what Gareth Bale's watching on that laptop? pic.twitter.com/aSeJ8FSDpf

— Goal (@goal) November 12, 2020