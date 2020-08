Άγιαξ: «Άρρωστο» βίντεο για τη νέα ευρωπαϊκή φανέλα! (vid)

Ο Αίαντας επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έτσι όπως ήρθαν πλέον τα πράγματα με το Final-8 των φετινών τουρνουά της UEFA και προετοιμάζεται για τη μεγάλη επαναφορά του στ' αστέρια, εκεί όπου το 2019 έφτασε... λίγα δευτερόλεπτα από την παρουσία στον μεγάλο τελικό.

Το βίντεο που έφτιαξαν οι Ολλανδοί για τη νέα μαύρη εμφάνιση είναι τρομερό, με αναφορά και στον ευρωπαϊκό τελικό με τον Παναθηναϊκό το 1971 στο «Γουέμπλεϊ», αλλά και με ατάκες θρύλων του παρελθόντος για το αίμα, τα δάκρυα και τον ιδρώτα με τα οποία ο σύλλογος έγινε μεγάλος...

Our European Jersey. An ode to the past.#ForTheFuture pic.twitter.com/8yrQGSJ9cF

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2020