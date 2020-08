Έχει βαλθεί να «γκρεμίσει» το ίντερνετ η Ρος Κάουντι. Μετά το έπος με τους τρεις τερματοφύλακες που λέγονται όλοι… Ρος, η σκωτσέζικη ομάδα ξαναχτύπησε μέσω του προπονητή της και «φρίκαρε» τον Νταβίντ Ντε Χέα.

Ο λόγος για τον 36χρονο, Στούαρτ Κέτλγουελ, η ομοιότητα του οποίου με τον Ισπανό κίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι... τρομακτική!

Ο Κέτλγουελ έκανε δηλώσεις στο «Sky Sports» μετά τη νίκη της ομάδας του για το πρωτάθλημα και παρά το ότι βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια στο κλαμπ, τον πήραν χαμπάρι μόλις τώρα και έγινε viral, σε σημείο που ο ίδιος ο Ντε Χέα αντέδρασε σοκαρισμένος με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

Has anyone seen Ross County manager Stuart Kettlewell and David De Gea in the same room? pic.twitter.com/poxq9tYLFD

— Soccer AM (@SoccerAM) August 3, 2020