Ο Άγιαξ παρουσίασε τον «αντί – Ζίγιεκ», Άντονι Σάντος (pics & vid)

Η ταμπέλα «αντί – Ζίγιεκ» είναι πολύ βαριά, αλλά ο Άντονι Σάντος δηλώνει αποφασισμένος να την σηκώσει και να ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες που έχουν από αυτόν στον Άγιαξ, ο οποίος τον είχε κλείσει από τον Φεβρουάριο.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Σάο Πάουλο αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ολλανδικού πρωταθλήματος, αφού καταρχήν θα στοιχίσει 15,7 εκατομμύρια ευρώ στον Αίαντα, αλλά το τελικό ποσό με τα διάφορα μπόνους μπορεί να φτάσει και τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

From São Paulo to Amsterdam.

We believe in you. #BemVindoAntony pic.twitter.com/lMrdDzqj1B

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 27, 2020